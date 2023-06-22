Валя Карнавал в крохотной юбке подразнила изящными изгибами фигуры: натянула на пышные «дыньки» тугую футболку

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она предпочитает давать концерты и снимать ролики для соцсетей. Армия ее поклонников только растет.

Она не так давно рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого блогерша стала одеваться более смело. Теперь она не пропускает вечеринок и каждый раз делится пикатными кадрами.