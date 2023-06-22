Валя Карнавал в крохотной юбке подразнила изящными изгибами фигуры: натянула на пышные «дыньки» тугую футболку

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она предпочитает давать концерты и снимать ролики для соцсетей. Армия ее поклонников только растет.
Она не так давно рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого блогерша стала одеваться более смело. Теперь она не пропускает вечеринок и каждый раз делится пикатными кадрами.
На этот раз Валя решила сделать горячее селфи. Она облачилась в крохотную юбку из кожи. Блогерша решила подчеркнуть свои изящные изгибы фигуры. За последние месяцы она сильно похудела. При этом тугую футболку певица натянула на пышную грудь. Она элегантно скрестила ножки, прикрыв сокровенное. Карнавал стыдливо прикрыла лицо.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ах, какая цыпочка», «Просто красотка», «Ну фигура стала безмерно прекрасной», «Вау, что творит», «Юбка прям из лоскутка ткани», «Какая миниатюрная», «И кому-то повезет ее покорить», — стали писать подписчики.