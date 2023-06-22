«Какую лучше отправить бывшему?»: Клава Кока намазала свою «сдобу» маслом, позируя в бикини под палящим солнцем — все ахнули

На этот раз Клава решила примерить неоновый купальник. Она позировала у виллы с крохотной сумочкой. Певица намазала свои прелести маслом. Она грациозно выпятила свои округлости. Артистка стала крутиться под лучами солнца, позируя на камеру. Кока не стала прятать свои аппетитные формы.

«Сижу и думаю: какую фотку лучше отправить бывшему?» — написала звезда.

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