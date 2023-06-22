«Какую лучше отправить бывшему?»: Клава Кока намазала свою «сдобу» маслом, позируя в бикини под палящим солнцем — все ахнули

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она регулярно дает концерты не только в России, но и за границей. Примечательно, что певица стала одной из самых известных исполнительниц среди молодежи. Она любит выглядеть дерзко. Артистка старается держать себя в форме. Она приехала в Турцию, где решила устроить откровенную фотосессию.
На этот раз Клава решила примерить неоновый купальник. Она позировала у виллы с крохотной сумочкой. Певица намазала свои прелести маслом. Она грациозно выпятила свои округлости. Артистка стала крутиться под лучами солнца, позируя на камеру. Кока не стала прятать свои аппетитные формы.
«Сижу и думаю: какую фотку лучше отправить бывшему?» — написала звезда.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Клава сияет от счастья. Многие отметили, что она стала еще краше, когда влюбилась. «Вот что любовь животворящая делает», «Надеюсь, в бассейне тоже с сумкой плаваешь», «Такая загорелая, эти фото — максимальный уф», «Ой, королева», «И все теперь потеряют сон», «Сладкая наша дынька», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды