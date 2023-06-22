Клава Кока в полураздетом виде раскинула ножки на катере: сверкнула зоной бикини на глазах парней

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из популярных молодых исполнительниц в России. Певица обычно носит смелые наряды. Она не скрывает, что ищет себе жениха. Несмотря на молодой возраст, блондинка готова к семье и детям. Артистка недавно уехала в Турцию. Она устроила себе отпуск на роскошной вилле.
На этот раз Клава решила поделиться пикантными кадрами. Она прокатилась на катере в компании парней. Певица в желтом купальнике и жилетке наслаждалась дуновением ветра. Она решила встать на доску для серфинга, но в ожидании момента раскинула ножки. Артистка радостно оголила свои бедра. Она едва прикрыла зону бикини.
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На этот раз поклонники были удивлены кадрам. Многие отметили, что Клава выглядит соблазнительно. «Какая сочная», «Выглядит свежо», «Ну тут просто мамасита на минималках», «Как туго сидят трусики», «Красота какая», «Формы-то какие, ах», — стали писать в Сети.