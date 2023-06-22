Клава Кока в полураздетом виде раскинула ножки на катере: сверкнула зоной бикини на глазах парней

На этот раз Клава решила поделиться пикантными кадрами. Она прокатилась на катере в компании парней. Певица в желтом купальнике и жилетке наслаждалась дуновением ветра. Она решила встать на доску для серфинга, но в ожидании момента раскинула ножки. Артистка радостно оголила свои бедра. Она едва прикрыла зону бикини.

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