«Ох, какая»: Пелагея в тугом монокини поплескалась в бассейне, сразив видом своего упругого «ореха»

На этот раз Пелагея решила отдохнуть. Она проводит летние дни в Кисловодске. Певица решила показать, как плескается в бассейне. Она предстала в черном тугом купальнике. Блондинка стала делать упражнения в воде, подтягиваясь на кольцах. Артистка также поплавала в воде, блеснув своими упругими формами во всей красе.

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