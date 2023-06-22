«Ох, какая»: Пелагея в тугом монокини поплескалась в бассейне, сразив видом своего упругого «ореха»

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. Певица регулярно дает концерты со своей группой. При этом она успевает растить дочку Таисию. После развода с Иваном Телегиным артистка сама занимается наследницей. А вот о личной жизни она умалчивает. Но в 36 лет звезда не перестает следить за внешностью.
На этот раз Пелагея решила отдохнуть. Она проводит летние дни в Кисловодске. Певица решила показать, как плескается в бассейне. Она предстала в черном тугом купальнике. Блондинка стала делать упражнения в воде, подтягиваясь на кольцах. Артистка также поплавала в воде, блеснув своими упругими формами во всей красе.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Пелагея. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего шикарная», «Формы просто бесподобные», «Ну очень красивая», «Фигурка русалочки», «Прям в самой идеальной форме», «Заставляете завидовать», «Ох, какая», — стали писать подписчики.