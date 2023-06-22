Зепюр Брутян показала, как армянская мама и сестра устроили пляски: пока Павел Прилучный на работе дома шум и гам

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она отметилась в картинах «В клетке» и «Последний аксель». Актриса в 2022 году сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Они стали демонстрировать настоящую идиллию. А недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь артистка находится в декретном отпуске, но не перестает заниматься спортом, хозяйством и готовится к путешествию.
На этот раз Зепюр решила показать, как проводит время дома. Когда Прилучный был на работе, она пригласила домой свою маму Гаяне Согомонян, а также сестру Рипсиме. Они решили пуститься в пляс. Взявшись за руки женщины исполнили танец из балета. Брутян наблюдала за ними и залилась смехом.
«Танец армянских лебедей», – отметила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит теща Прилучного. Многие признались, что сначала подумали, что это сама Зепюр, так они похожи.
«Это же классно», «Отличные родственники», «У вас не бывает скучно», «А малышу спать не мешали?», «Ну у вас мама огонь! Вы ее копия», «До чего шебутные родственники», — стали писать подписчики.