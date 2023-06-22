Зепюр Брутян показала, как армянская мама и сестра устроили пляски: пока Павел Прилучный на работе дома шум и гам

На этот раз Зепюр решила показать, как проводит время дома. Когда Прилучный был на работе, она пригласила домой свою маму Гаяне Согомонян, а также сестру Рипсиме. Они решили пуститься в пляс. Взявшись за руки женщины исполнили танец из балета. Брутян наблюдала за ними и залилась смехом.

«Танец армянских лебедей», – отметила она.

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