Рудова в крохотных шортиках и «голом» топике козырнула постройневшей фигурой: не скрыла пикатные бугорки на сочном теле

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она регулярно снимается в новых проектах. Звезда сериала «Татьянин день» успела поработать со многими именитыми персонами. В 39 лет она старается держать себя в форме. Артистка регулярно предстает на публике в смелых нарядах. Она не перестает поражать поклонников тем, как выглядит.
На этот раз Рудова поделилась домашними кадрами. Она решила похвастаться тем, как похудела. Блондинка предстала в крохотных шортиках и топике нюдового цвета. Она обнажила свой рельефный пресс. Актриса подчеркнула свой пышный бюст. Наталья была без макияжа и с распущенными волосами.
«Когда наконец-то слилась немножечко», – отметила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие восхитились ее спортивными формами.
«Ну до чего шикарная», «Просто богиня», «Ой, словно голая», «Ну животик выглядит аппетитно», «Может и слилась, но сок остался», «Классные шортики, сидят идеально», — стали писать в Сети.