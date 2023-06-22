Рудова в крохотных шортиках и «голом» топике козырнула постройневшей фигурой: не скрыла пикатные бугорки на сочном теле

На этот раз Рудова поделилась домашними кадрами. Она решила похвастаться тем, как похудела. Блондинка предстала в крохотных шортиках и топике нюдового цвета. Она обнажила свой рельефный пресс. Актриса подчеркнула свой пышный бюст. Наталья была без макияжа и с распущенными волосами.

«Когда наконец-то слилась немножечко», – отметила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».