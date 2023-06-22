Курбан Омаров опять похвастался в Сети: поклонники удивлены, а хейтеры — взбудоражены

Курбан Омаров и его девушка Валерия. Фото: соцсети

Бывший муж Ксении Бородиной нервирует аудиторию успехами своей девушки.

Не так давно бывший супруг Ксении Бородиной перебрался вместе со своей новой возлюбленной в Дубай. У мужчины там бизнес. А его избранница Валерия переехала вслед за любимым. 

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Первое время девушка старалась сопровождать Кубана повсюду. Потом она неожиданно для всех увлеклась готовкой. И мужчина тут же поспешил похвастаться тем, что накормлен домашней едой. А на днях Омаров рассказал, что его вторая половинка устроилась на работу косметологом. И, конечно же, Курбан стал гордиться Лерой еще больше.

«Сегодня для меня непростой день — моя девушка, великолепная косметолог, отправилась на свою первую работу в Дубае.<...> Вот так взяла и нашла работу в новой стране. Она такая независимая и уверенная в себе, что я не могу не восхищаться ей», — поделился Омаров в своем блоге.

Но, похоже, подписчики Курбана устали от демонстрации этих головокружительных успехов. Поклонники указали бизнесмену на то, что не видят особого повода для гордости. А хейтеры ехидно подметили, что ему следует больше следить за достижениями своих детей от Ксении Бородиной, а не восхвалять каждый шаг юной избранницы.

«Счастье любить тишину! Она что твоя ученица? горд он за нее, лучше пиши о своих детях вот это должно быть твоей гордостью...», «Устроиться на работу уже как подвиг какой-то?» — высказались подписчики.

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