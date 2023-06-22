Изменившийся до неузнаваемости Чернышев не вышел на лед в новом шоу Навки

Известный фигурист Петр Чернышев в последние годы не выходит в свет. Спортсмен усиленно работает, чтобы обеспечивать лечение любимой жене — больной онкологическим заболеванием Анастасии Заворотнюк.

Каждый год Чернышев выступает в ледовых шоу Татьяны Навки, однако в этом году на льду в проекте «Спящая красавица. Легенда двух королевств» он не появился.

Чернышев в последнее время изменился до неузнаваемости. Он осунулся и заметно постарел.

Поклонники волнуются — что же случилось в их семье. Но официальной информации пока нет.

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