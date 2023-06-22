Горит свет и идет стройка: что на самом деле творится в замке Пугачевой

Сбежавшие из России Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) и его жена Алла Пугачева бросили в Подмосковье шикарный замок, где творятся непонятные вещи.

Соседи говорят, что в доме постоянно горит свет, а в ворота заезжают подозрительные машины эконом-класса — совсем не такие, на каких привыкли ездить артистка и ее окружение.

Кроме того, рядом с домом развернули масштабную стройку.

Корреспонденты программы «Новые русские сенсации» позвонили в дверь, чтобы пообщаться с новыми жителями. Но дверь им никто не открыл.

Продать замок Пугачева и Галкин* пока не могут, в документах обнаружили нарушения. Кто сейчас заведует домом — непонятно.

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