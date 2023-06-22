София Ротару удивила: ее планы относительно дома в Крыму резко изменились

По некоторым данным, один из крупных предпринимателей (поговаривают, что он — друг певицы Анны Калашниковой) заинтересовался домом Софии Ротару, расположенным в крымском поселке Никита поблизости от Ялты. Певица выставила недвижимость на продажу.

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Однако, получив конкретное предложение от потенциального покупателя, Ротару отказалась продавать дом, внезапно поменяв планы. Судя по всему, артистка не теряет надежды вернуться в Крым и уверена, что дом в уютном местечке ей еще пригодится.

По материалам издания Аrgumenti.ru