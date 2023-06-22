Кем на самом деле оказалась невестка Юлии Меньшовой: раскрыта правда

Единственный сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина Андрей женился на Марии Кукушкиной. Девушка — начинающая актриса, она окончила театральный вуз в Ярославле и уже успела сняться в популярном сериале «Триггер». Правда, пока в эпизодической роли.

Два года назад Кукушкина также появилась в сериале «Домашнее поле» с Максимом Матвеевым и Игорем Верником в главных ролях. Но ее героиня тоже была непримечательной.

Гордин и Кукушкина познакомились давно, был жив еще Владимир Меньшов. Много лет молодые дружили, но в этом году решили узаконить свои отношения.

Возможно, девушка продолжит род знаменитой актерской династии Меньшовых.

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