Брутян похвасталась роскошным букетом от Прилучного: «Муцениеце родила двоих, а так не баловал»

Зепюр Брутян в stories микроблога поделилась свежим видео, похваставшись шикарными подарками от Павла Прилучного, которые он делает без повода. Пара воспитывает сына Микаэля. Актер как может поддерживает и радует молодую жену в декрете.

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Проснувшись утром, Зепюр увидела, что муж оставил для нее роскошный букет цветов и шоколадки на любой вкус. Брутян призналась, что такие сладости она просто обожала в детстве. А поклонники «мажора» на фан-страничке тут же обсудили заботливость Прилучного. Многие тут же подметили, что Павел не баловал так свою первую жену. А может быть Агата Муцениеце просто не демонстрировала то, какими знаками внимания ее окружал Прилучный.