Больше не заработает: сбежавшая Вера Брежнева лишилась возможности приехать в Россию

Карьера певицы Веры Брежневой, которая была очень популярна в России, стремится к закату. Она сбежала в Европу в прошлом году, взяла новый псевдоним и поет на мове. Но в Старом Свете ее не воспринимают. А назад в нашу страну ей дороги нет, даже при желании она не сможет вернуться, сообщает сайт kp.ru.

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Выяснилось, что ИП Киперман В.В. (артистка по-прежнему носит фамилию бывшего мужа, а не свою девичью Галушка или нынешнего супруга Меладзе) был ликвидирован. На счета этого ИП Брежнева принимала средства от своих выступлений. А причиной тому стало прекращение действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации, то есть вида на жительство.