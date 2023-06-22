Новости шоу-бизнеса: Кудрявцева стала мамой, сын Меньшовой женился, Арбенина опасно травмировалась

Кудрявцева стала мамой

Лера Кудрявцева стала крестной мамой третьего сына подруги Кати Гордон. Малыша Теодора крестили накануне в одном из столичных храмов. Духовным отцов крохе выбрали президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева.

Сын Меньшовой женился

Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, женился на возлюбленной старше себя. От пышного торжества пара отказалась.

Дочь Стриженовой вышла замуж

22-летняя дочка Екатерины Стриженовой Александра вышла замуж. Избранником звездной наследницы стал Антон Чуреков, с которым она встречалась со школы.

Арбенина серьезно травмировалась

Диана Арбенина получила серьезную травму. Артистка упала с лестницы, чуть не лишилась сознания. Медики диагностировали певице перелом отростков позвоночника. Травма опасная, при таких диагнозах часто случается паралич.