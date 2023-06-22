Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко замечена в непотребном состоянии: «Совсем плоха, пьяная в дугу»

69-летняя актриса Татьяна Кравченко оказалась героиней новой истории с алкогольным флером. Звезду сериала «Сваты» заметили в поезде в непотребном виде. По словам очевидца, она была «в дугу». А после прибытия состава на вокзал идти самостоятельно не смогла – сопровождающие вели ее под руки.

«Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь», - приводит цитату очевидца сайт kp.ru.

В подтверждение этому по Сети теперь гуляют фото. Это не первый случай, когда актрису подозревают в злоупотреблении алкоголем. Многие помнят скандал, поднятый Стасом Садальским, о том, что Кравченко сорвала спектакль, не приехав на него из-за обильных возлияний.

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