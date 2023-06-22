Каролина Севастьянова едва не выронила прелести из дырявого топа: поклонников аж в жар бросило

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова вернулась летом в Москву после отпуска на Мальдивах и в Дубае. Гимнастка не торопится покидать родину, а старается как можно больше провести времени здесь. Даже в соцсетях она стала появляться реже, поскольку накопившиеся за время отсутствия дела отнимают все ее время.

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Однако, после фотосессии Севастьянова сжалилась над фанатами и поделилась новыми кадрами. Красотка показала, в каком образе она позировала на камеру, и поклонники ахнули. Наряд оказался довольно пикантным: живот оголен, топ завязан под грудью так, что полушария вот-вот выпадут, особенно когда звезда поднимала руки. Но люди сошлись во мнении, что Каролина прекрасна в любой одежде.