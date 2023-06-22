Чеченский внук Аллы Пугачевой нашелся в Европе: «Ку-ку!»

Вся семья Аллы Пугачевой покинула Россию. До недавнего времени оставалось неизвестным местонахождение лишь младшего родственника Примадонны, Дени Байсарова, которого называют чеченским внуком артистки. Сначала в прессу просочилась информация, что он перебрался поближе к маме, в Нью-Йорк, но теперь он сам вышел на связь и проговорился, где находится.

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Показала Дени мама Кристина. Она не смогла не заснять свое счастливое чадо, когда оказалась в Париже. Звезда прилетела с дочкой Клавдией, и здесь ее ждал младший сын.

«У нас парижские каникулы. Мы все встретились в Европе. У нас мини-каникулы европейские. Ку-ку! Всем хорошего настроения, теплых-теплых дней», - щебетали мама с сыном в камеру наперебой.

При этом, мама с детьми выглядели абсолютно счастливыми и невозмутимыми. Артистка, напомним, много лет живет в США, откуда регулярно летает в Россию на заработки.