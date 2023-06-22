Волочкова прильнула к новому знакомому, помахав ногой над его головой: гостеприимная хозяйка

Балерина Анастасия Волочкова любит устраивать дома посиделки с друзьями. Артистка очень гостеприимная хозяйка, даже новых знакомых она усаживает на диван, потчует угощениями, развлекает беседами и даже шпагатами.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз балерина принимала в гостях молодого фотографа. И сделала с ним фото на память в своем стиле.

Усевшись на террасе, Анастасия прильнула к гостю, заключив объятия, и вытянула ногу вверх, чтобы продемонстрировать свою безупречную растяжку. Мужчину сей жест не смутил, а вот подписчики звезды начали ее критиковать за это.