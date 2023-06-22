Счастливый Бурак Озчивит показал фото с отцом и старшим сыном: три поколения – одно лицо

Звезда сериала «Поколение. Осман» Бурак Озчивит отметил День отца, который празднуется в Турции в июне. Актер поделился с многомиллионной армией поклонников в Сети фотографией, на которой позирует с отцом Бюлентом и старшим сыном Караном. Фото было сделано в счастливый для всей семьи момент – празднование дня рождения первенца.

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Подписчики сразу заметили, как похожи три поколения Озчивит. Причем, малыш Каран с возрастом становится одним лицом с папой и дедушкой. Хотя изначально больше походил на маму, Фахрийе Эвджен.

Добавим, что у Озчивита и Эвджен в этом году родился еще один сын – 18 февраля на свет появился Керем. Пара пока скрывает личико крохи, но в соцсетях показывает, как растет малыш.