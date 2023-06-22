Распустившая язык Вайкуле предала Пугачеву: что скрывает Примадонна

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева дружат много лет. Артистки регулярно общаются, встречаются, Пугачева ежегодно старается ездить в Юрмалу, где проводит время в компании подруги. Сейчас обе живут за границей – Примадонна переехала в Израиль с семьей, исполнительница хита «Вернисаж» - безвылазно обитает в Латвии.

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В последнее время Вайкуле слишком распустила язык и наговорила такое, от чего многие поклонники в России от нее отвернулись. Артистка с упоением дает интервью, в отличие от подруги, на злобу дня. И не отказалась в очередной раз пообщаться с журналистами. В ходе беседы она затронула тему, о которой Пугачева молчит вот уже год. И сдала подругу с потрохами, как пишет kp.ru. Оказалось, что Алла Борисовна разделяет полностью скандальные взгляды своей приятельницы.

«Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково - одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые», - раскрыла взгляды Пугачевой артистка.

Сама Пугачева о своей позиции намекала, когда публично поддержала мужа после признания его иноагентом.