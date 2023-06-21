«Ну не бывает таких ног»: Рудковская в пудровом купальнике оголила свои точеные формы в Сент-Тропе, но ее обвинили в фотошопе

Яна Рудковская уже давно стала частью шоу-бизнеса. Она продюсирует многих именитых персон, включая Диму Билана. Также светская львица поддерживает во всех начинаниях своего мужа Евгения Плющенко. Пара не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому каждый год они отдыхают на Мальдивах. Звезда также делает все, чтобы в 48 лет выглядеть идеально.
На этот раз Рудковская устроила спонтанные каникулы. Она решила провести время на курорте богачей в Сен-Тропе. Продюсер выложила снимки, на которых позировала в пудровом купальнике. Она обнажила свои изящные ноги и бедра. Яна позировала на фоне роскошной виллы с бассейном. Она накинула струящийся халат, который развивался на ветру.
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Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды
Поклонники заподозрили звезду в фотошопе. Ее длинные ноги в очередной раз вызвали у них много вопросов. «Вот это фотошоп, а ноги просто точно не от бедра», «Фотки в плане ног смешные», «Как так ноги вытягивать по длине на фото? Ну не бывает же таких ног», «И все поняли, что одна нога стала длиннее другой», — прокомментировали пост подписчики.