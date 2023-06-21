«Ну не бывает таких ног»: Рудковская в пудровом купальнике оголила свои точеные формы в Сент-Тропе, но ее обвинили в фотошопе

На этот раз Рудковская устроила спонтанные каникулы. Она решила провести время на курорте богачей в Сен-Тропе. Продюсер выложила снимки, на которых позировала в пудровом купальнике. Она обнажила свои изящные ноги и бедра. Яна позировала на фоне роскошной виллы с бассейном. Она накинула струящийся халат, который развивался на ветру.

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