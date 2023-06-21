«Мой живот часто выглядит месяц на 4-й»: Дайнеко отреагировала на критику своей «сочной» фигуры в купальнике (фото)

На этот раз Виктория отреагировала на критикую ее фигуры. Многие посчитали, что она беременна. На кадрах, где певица позирует в купальнике у нее фанаты разглядели животик. Примечательно, что некоторые решили заявить, что артистка поправилась. Сама звезда спокойно пояснила, что не только не ждет ребенка, но и знает о своих проблемах.

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