«Мой живот часто выглядит месяц на 4-й»: Дайнеко отреагировала на критику своей «сочной» фигуры в купальнике (фото)

Виктория Дайнеко. Фото: соцсети звезды

Певица без стеснения показала, как выглядит ее фигура без ретуши.

Виктория Дайнеко большую часть жизни выступает на сцене. Она стала популярной после выхода «Фабрики звезд». Теперь певица продолжает выпускать песни. Порой она появляется на премиях. А в этом году артистка объявила о новом романе. Она встречается с привлекательным молодым человеком. Звезда теперь даже публикует пляжные фото. По всей видимости, они вместе отдыхают в Европе.

На этот раз Виктория отреагировала на критикую ее фигуры. Многие посчитали, что она беременна. На кадрах, где певица позирует в купальнике у нее фанаты разглядели животик. Примечательно, что некоторые решили заявить, что артистка поправилась. Сама звезда спокойно пояснила, что не только не ждет ребенка, но и знает о своих проблемах. 

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Виктория Дайнеко. Фото: соцсети звезды

«Давайте раз и навсегда расставим все точки над i. Уже как десять лет меня периодически называют беременной, то в комментариях, то журналисты.

Дорогие мои, иногда вы можете этим человека и обидеть. Уже как 10 лет я переживаю аутоиммунную проблему, и это способствует отекам в районе живота и сложностям со спортом (часто занятия провоцируют обострения), да, мой живот часто выглядит месяц на 4й, 5й, я мало что могу с этим поделать. Поэтому уже отстаньте, пожалуйста и перестаньте называть беременной. Это не приятно», – высказалась Дайнеко.

Поклонники отметили, что она права. Многие даже посчитали, что певица выглядит лучше и естественнее многих коллег.

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