«Мой живот часто выглядит месяц на 4-й»: Дайнеко отреагировала на критику своей «сочной» фигуры в купальнике (фото)

Виктория Дайнеко большую часть жизни выступает на сцене. Она стала популярной после выхода «Фабрики звезд». Теперь певица продолжает выпускать песни. Порой она появляется на премиях. А в этом году артистка объявила о новом романе. Она встречается с привлекательным молодым человеком. Звезда теперь даже публикует пляжные фото. По всей видимости, они вместе отдыхают в Европе.
На этот раз Виктория отреагировала на критикую ее фигуры. Многие посчитали, что она беременна. На кадрах, где певица позирует в купальнике у нее фанаты разглядели животик. Примечательно, что некоторые решили заявить, что артистка поправилась. Сама звезда спокойно пояснила, что не только не ждет ребенка, но и знает о своих проблемах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Дайнеко. Фото: соцсети звезды
«Давайте раз и навсегда расставим все точки над i. Уже как десять лет меня периодически называют беременной, то в комментариях, то журналисты.
Дорогие мои, иногда вы можете этим человека и обидеть. Уже как 10 лет я переживаю аутоиммунную проблему, и это способствует отекам в районе живота и сложностям со спортом (часто занятия провоцируют обострения), да, мой живот часто выглядит месяц на 4й, 5й, я мало что могу с этим поделать. Поэтому уже отстаньте, пожалуйста и перестаньте называть беременной. Это не приятно», – высказалась Дайнеко.
Поклонники отметили, что она права. Многие даже посчитали, что певица выглядит лучше и естественнее многих коллег.