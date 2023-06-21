Трусиками сверкает у бассейна: Клава Кока бесстыдно оголила свои «аппетитки» на отдыхе в Турции

Клава Кока уже давно стала знаменитой. Она дружит с Егором Кридом и Мари Краймбрери. Певица регулярно выпускает новые треки. Она частая гостья на премиях и фестивалях. В свои 26 лет артистка предпочитает подчеркивать свои достоинства. Она регулярно предстает в публике в крохотных нарядах. А теперь звезда устроила себе отдых в Турции.
На этот раз Клава решила похвастаться роскошной виллой с бассейном, где остановилась. Она облачилась в укороченную кофту и шортики. При этом певица засветила желтые стринги, торчащие из-под одежды. Она прогулялась у бассейна, обнажив свой мягкий живот и другие прелести. Кока потом показала фигуру в купальнике, чтобы взбудоражить парней.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Новые кадры многих поразили. Хейтеры стали утверждать, что артистка поправилась.
«Какая сочная», «Ой, прям пышечка», «Прям аппетитная со всех сторон», «Это что за пирожочек», «Ну могла бы в бикини загорать, а то один живот торчат», «Горячо», — стали писать подписчики.