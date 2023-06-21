Трусиками сверкает у бассейна: Клава Кока бесстыдно оголила свои «аппетитки» на отдыхе в Турции

На этот раз Клава решила похвастаться роскошной виллой с бассейном, где остановилась. Она облачилась в укороченную кофту и шортики. При этом певица засветила желтые стринги, торчащие из-под одежды. Она прогулялась у бассейна, обнажив свой мягкий живот и другие прелести. Кока потом показала фигуру в купальнике, чтобы взбудоражить парней.

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