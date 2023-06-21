С укладкой, в стильном мини-платье: Рита Агибалова засняла повзрослевшую дочь от второго мужа — все так и ахнули

На днях дочери экс-участницы «Дома-2» Риты Агибаловой и ее второго мужа Павла Марсо — Бэлле — исполнилось девять лет.

По этому случаю Рита Агибалова и Павел Марсо устроили Бэлле праздник, собрав за столом родственников и друзей.

Виновница торжества на вечеринку в честь себя явилась в модном пудровом мини-платье с эполетами и блестящих босоножках. Бэлле сделали праздничную укладку. Хорошенькая девочка превратилась в современную стильную принцессу.

Когда Рита Агибалова разместила в микроблоге снимок повзрослевшей Бэллы, все так и ахнули — фотомодель!

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