С укладкой, в стильном мини-платье: Рита Агибалова засняла повзрослевшую дочь от второго мужа — все так и ахнули

Рита Агибалова с дочкой от Павла Марсо. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Рита Агибалова гордится красавицей Бэллой.

На днях дочери экс-участницы «Дома-2» Риты Агибаловой и ее второго мужа Павла Марсо — Бэлле — исполнилось девять лет.

По этому случаю Рита Агибалова и Павел Марсо устроили Бэлле праздник, собрав за столом родственников и друзей.

Виновница торжества на вечеринку в честь себя явилась в модном пудровом мини-платье с эполетами и блестящих босоножках. Бэлле сделали праздничную укладку. Хорошенькая девочка превратилась в современную стильную принцессу. 

Когда Рита Агибалова разместила в микроблоге снимок повзрослевшей Бэллы, все так и ахнули — фотомодель!

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Дочь Риты Агибаловой от Павла Марсо. Фото: соцсети

«Длинноногая красавица, фотомодель», «Бэлла — прям модель», «Бэлла — принцесса» — такие комментарии оставили подписчики под фото дочери Риты Агибаловой.

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