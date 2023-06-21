Лера Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку на лежайке со шлангом: маленькая хозяюшка помыла родительские машины

На этот раз Лера решила показать новые кадры с наследнице. Она подловила девочку, которая в платье в цветочек хозяйничала во дворе. Мария взяла шланг и не только полила лужайку, но и помыла родительские машины. Она заботливо отмыла все колеса. Кудрявцева снимала ее исподтишка, так как знает, что дочка не любит камеру.

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