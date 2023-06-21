Лера Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку на лежайке со шлангом: маленькая хозяюшка помыла родительские машины

Лера Кудрявцева уже много лет снимается для ТВ. Она стала одной из самых известных персон в России. В 52 года блондинка продолжает строить карьеру и зачастую предстает на публике в ярких образах. При этом она успевает растить дочку Марию, которой четыре года. Звезда регулярно возит ее на море, а также развивает ее в танцах и других сферах.
На этот раз Лера решила показать новые кадры с наследнице. Она подловила девочку, которая в платье в цветочек хозяйничала во дворе. Мария взяла шланг и не только полила лужайку, но и помыла родительские машины. Она заботливо отмыла все колеса. Кудрявцева снимала ее исподтишка, так как знает, что дочка не любит камеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Многие осыпали ее комплиментами. У наследницы Кудрявцевой появилась своя армия фанатов. «Какая сладкая», «Вот это помощница», «Как вам повезло», «Ну что за чудо», «Невеста уже», «Старается, так трогательно», «Хочет угодить», — стали писать в Сети.