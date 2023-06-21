Вырос улучшенной копией отца: как выглядит внебрачный сын покойного Валерия Золотухина, которого родила любовница актера

Двадцать первого июня - день рождения ныне покойного артиста Валерия Золотухина. Звезде экрана исполнилось бы 82 года.
В день рождения Валерия Золотухина его последняя любовь, актриса Ирина Линдт и внебрачный сын, 18-летний Иван рассказали, как прожили эти десять лет после смерти Золотухина. Оба пришли в студию программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».
Иван Золотухин вырос настоящим красавцем. Поклонники отметили, что молодой человек - улучшенная копия покойного отца. Иван, как и его родители, выбрал профессию артиста. Он уже второй год учится в театральной школе Олега Табакова.
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Валерий Золотухин в молодости и его младший сын Иван от Ирины Линдт. Фото: кадр программы
«Понимаю, что меня будут всю жизнь сравнивать с отцом. Я иду по его стопам и не имею права ни в коем случае опозориться. Конечно, папы не хватает, хотелось бы поговорить с отцом сейчас, сходить в театр, пообсуждать спектакли...» - рассказал Иван Золотухин.
По материалам шоу «Малахов» телеканала «Россия 1».
Иван Золотухин в детстве с мамой Ириной Линдт. Фото: Global Look Press