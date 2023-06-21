Вырос улучшенной копией отца: как выглядит внебрачный сын покойного Валерия Золотухина, которого родила любовница актера

Двадцать первого июня - день рождения ныне покойного артиста Валерия Золотухина. Звезде экрана исполнилось бы 82 года.

В день рождения Валерия Золотухина его последняя любовь, актриса Ирина Линдт и внебрачный сын, 18-летний Иван рассказали, как прожили эти десять лет после смерти Золотухина. Оба пришли в студию программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Иван Золотухин вырос настоящим красавцем. Поклонники отметили, что молодой человек - улучшенная копия покойного отца. Иван, как и его родители, выбрал профессию артиста. Он уже второй год учится в театральной школе Олега Табакова.

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