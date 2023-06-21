60-летняя Алена Свиридова в мини-бикини свела с ума поклонников, козырнув идеальной фигурой на море

Алена Свиридова много лет выступает на сцене. Она является известной артисткой. Звезда 90-х очень любит путешествовать. Теперь все чаще она находится в за границей. В 2022 году она объехала сразу несколько стран, побывав в Армении, Иране, Мексике, а потом объявилась в Канаде. Но теперь артистка снова проводит время в родных краях.
На этот раз Алена поделилась новыми кадрами. Она в полосатом мини-бикини решила устроить заплыв. Певица села на причал и надела ласты. 60-летняя артистка продемонстрировала подтянутую фигуру во всей красе. Она призналась, что обожает плавать и хочет освежиться, хоть и понимает всю опасность морских глубин.
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«Вода сегодня просто чудесная! Я плаваю далеко и долго, поэтому ласты — самая нужная вещь на море. С утра рядом резвились дельфинчики. Сколько я не пыталась наладить с ними контакт, они не понимали моих намерений, держались подальше. У меня нет иллюзий по поводу дикой природы, я понимаю опасность. Но хотела, что бы они меня не боялись. Просто быть чуть-чуть поближе», — написала звезда.
Поклонники поразились тому, в какой идеальной форме находится Свиридова в своем элегантном образе. Ей стали писать сотни комплиментов.