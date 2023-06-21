60-летняя Алена Свиридова в мини-бикини свела с ума поклонников, козырнув идеальной фигурой на море

На этот раз Алена поделилась новыми кадрами. Она в полосатом мини-бикини решила устроить заплыв. Певица села на причал и надела ласты. 60-летняя артистка продемонстрировала подтянутую фигуру во всей красе. Она призналась, что обожает плавать и хочет освежиться, хоть и понимает всю опасность морских глубин.

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