Постройневшая и счастливая: Ирина Пегова запечатлелась со своей повзрослевшей дочкой, которая стала копией отца

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она полюбилась многим зрителям, когда снялась в сериале «Акушерка». Актриса не скрывает, что привыкла работать над собой. После участия в шоу «Ледниковый период» она захотела похудеть и смогла преобразиться за последние два года. Недавно звезда всех сразила, позируя в воздушном платье.
Примечательно, что этим летом Ирина много путешествует. Недавно она отдохнула в Плесе. А теперь актриса запечатлелась в машине с дочкой Татьяной, рожденной от актера Дмитрия Орлова. Она предстала в черной рубашке и очках с круглой оправой. Блондинка позировала с наследницей, которая тоже была в черном.
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Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Столько дел переделали, поэтому довольные», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Другие поразились тому, как выросла ее дочка.
«Ваша дочь сильно похоже на папу, вам говорили? Счастливая будет!», «Доченька красавица с каждым годом все краше», «Красавицы с очаровательными улыбками», «Классные», — стали писать подписчики.