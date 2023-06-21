Постройневшая и счастливая: Ирина Пегова запечатлелась со своей повзрослевшей дочкой, которая стала копией отца

Примечательно, что этим летом Ирина много путешествует. Недавно она отдохнула в Плесе. А теперь актриса запечатлелась в машине с дочкой Татьяной, рожденной от актера Дмитрия Орлова. Она предстала в черной рубашке и очках с круглой оправой. Блондинка позировала с наследницей, которая тоже была в черном.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».