«Ой, как раздуло»: Бузова в белье поразила своими пополневшими формами и отекшим лифом в Африке

На этот раз Ольга решила показать, как проводит время. Она запечатлелась в черном белье в своем номере. При этом артистка была без макияжа. Она похвасталась, что ей сделают массаж. По словам Бузовой, у нее тело отекло после перелетов.

«Из-за этих перелетов бесконечных у меня, к сожалению, такое тело отекшее», — заявила она.

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