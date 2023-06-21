«Ой, как раздуло»: Бузова в белье поразила своими пополневшими формами и отекшим лифом в Африке

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она остается одной из самых известных персон в России. Артистка продолжает давать концерты и снимается в разных шоу. Еще недавно она гастролировала, а 20 июня телеведущая отправилась в Африку. Она оказалась в Кейптауте, где остановилась в отеле на побережье. Звезда решила устроить себе день спа.
На этот раз Ольга решила показать, как проводит время. Она запечатлелась в черном белье в своем номере. При этом артистка была без макияжа. Она похвасталась, что ей сделают массаж. По словам Бузовой, у нее тело отекло после перелетов.
«Из-за этих перелетов бесконечных у меня, к сожалению, такое тело отекшее», — заявила она.
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А поклонники заметили, что звезда использовала фильтры. Многие сравнили кадры с фото, которое было сделано накануне. Фанаты заметили, что у Ольга очень отекло лицо, щеки стали пышными, а веки нависли.
«Очень отекла», «Зачем столько фильтров?», «Ой, как раздуло», «Вообще другой человек, хватит ретушировать все», «Ну это не вода, а еда», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды