Нюша в купальнике-бандо сверкнула прелестями на пляже: подставила свой тыл солнцу

На этот раз Нюша поделилась пляжным фото. Она в купальнике нежилась на солнце. Певица подставила свой тыл лучикам, а сама прижала декольте к полотенцу. Монокини подчеркнуло ее точеные формы. Артистка без стеснения позировала без макияжа. Она продемонстрировала свою упругую грудь, повернувшись к камере.

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