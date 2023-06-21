Нюша в купальнике-бандо сверкнула прелестями на пляже: подставила свой тыл солнцу

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она регулярно появляется на публике. Однако после рождения второго ребенка певица переехала в Дубай. Она приложила усилия, чтобы вернуться в форму. Теперь артистка все чаще предстает в смелых нарядах. Она возобновила концерты, но свободное время посвящает семье. На днях звезда отдохнула с ними на курорте.
На этот раз Нюша поделилась пляжным фото. Она в купальнике нежилась на солнце. Певица подставила свой тыл лучикам, а сама прижала декольте к полотенцу. Монокини подчеркнуло ее точеные формы. Артистка без стеснения позировала без макияжа. Она продемонстрировала свою упругую грудь, повернувшись к камере.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она стала еще стройнее. «Прям тает на глазах», «А грудь сдулась?», «Без макияжа совсем другая», «Ну тут такая стройняшка», «Ох, вот это красотка», «Такая стала стройная», «Живот всегда прячет», — стали писать подписчики.