Подозрения в романе оправданы? Савельева проигнорировала Орбакайте, оставившую комментарий под фото ее мужа

Известному актеру, звезде театра и кино Кириллу Сафонову 21 июня исполнилось пятьдесят лет. Кирилла Сафонова публично поздравила с юбилеем его жена, певица Саша Савельева. Она написала в соцсети несколько теплых слов о супруге, который не очень любит свой день рождения, считая его обычным, а не праздничным, днем.

В комментариях самой первой отозвалась актриса и певица Кристина Орбакайте, которая играла с Кириллом Сафоновом в одном спектакле.

«Добро пожаловать в клуб «50», - написала в комментариях Кристина Орбакайте.

Саша Савельева оставила обращение Кристины Орбакайте к ее мужу без внимания, она никак не прокомментировала его и не поставила лайк. Между тем, например, на поздравление Стаса Костюшкина Савельева отреагировала сразу же.

«Поздравляю!» - чуть позже добавила Кристина Орбакайте.

Но и на этот раз реакции ни Савельевой, ни Сафонова не последовало.

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