Лера Кудрявцева в платье лазурного цвета и белом платке появилась на таинстве крещения сына Кати Гордон

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она регулярно ведет передачи и концерты. Блондинка предпочитает свободное время посвящать семье. Она растит дочку Марию, которой четыре года. Все чаще телеведущая отдыхает на море не с мужем Игорем Макаровым, а с подругой Катей Гордон. Они так сблизились, что звезда стала крестной мамой ее маленького сына Тео.
21 июня Гордон собрала родных в храме. Она была в белом кружевном платье и цветном платке. Адвокат принесла маленького сына Тео. Кроха прошел обряд крещения. Кудрявцева облачилась по такому случаю в лазурное платье с акцентом на талии. Она покрыла голову белоснежным платком. А вот крестным папой малыша стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Катя Гордон с сыном, Лера Кудрявцева и Умар Кремлев. Фото: соцсети звезды
«Вопроса есть ли Бог или нет для меня не стоит. Бог везде, он лучшее в нас, он не повод быть несвободным или управляемым… Он и есть свобода, добро, любовь… Он то, без чего мы… животные, пыль… Сегодня мы крестили Тео. К Господу одна просьба много лет… Защити детей наших, отдай их боль нам», — написала Гордон.