Лера Кудрявцева в платье лазурного цвета и белом платке появилась на таинстве крещения сына Кати Гордон

21 июня Гордон собрала родных в храме. Она была в белом кружевном платье и цветном платке. Адвокат принесла маленького сына Тео. Кроха прошел обряд крещения. Кудрявцева облачилась по такому случаю в лазурное платье с акцентом на талии. Она покрыла голову белоснежным платком. А вот крестным папой малыша стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

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