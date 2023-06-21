«Чудо как хороша»: Ани Лорак в купальнике с пикантными разрезами обнажила свои аппетитные формы на яхте с возлюбленным

На этот раз Лорак предстала в Дубае. Она проводит там отпуск со своим молодым возлюбленным. Певица решила поделиться редкими кадрами. Она в черном купальнике с пикантными разрезами козырнула своими роскошными формами на яхте. Исаак с нежностью прильнул к артистке. Она полотенцем прикрыла бедра, а грудь подставила солнцу.

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