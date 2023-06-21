«Чудо как хороша»: Ани Лорак в купальнике с пикантными разрезами обнажила свои аппетитные формы на яхте с возлюбленным

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру, хоть и брала паузу в 2022 году. Певица тогда путешествовала с дочкой Софией. Позже она призналась, что познакомилась с тренером по йоге Исааком Виджраком. У них вспыхнули чувства. Вскоре артистка даже привезла его в Россию и познакомила с родными.
На этот раз Лорак предстала в Дубае. Она проводит там отпуск со своим молодым возлюбленным. Певица решила поделиться редкими кадрами. Она в черном купальнике с пикантными разрезами козырнула своими роскошными формами на яхте. Исаак с нежностью прильнул к артистке. Она полотенцем прикрыла бедра, а грудь подставила солнцу.
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Ани Лорак с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая влюбленная», «Вот это богиня», «Фигура просто бесподобная», «Ох, какая пара», «Чудо как хороша», «Тут формы просто затмевают даже красоту природы», «И тут все пустили слюнки», — стали писать подписчики.