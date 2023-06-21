«Наши четыре сокровища: Ирина Агибалова предстала с мужем и подросшими внуками от двух дочерей

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова много лет счастлива в браке с мужем Юрием Васильевичем. У пары трое детей и четверо внуков, которыми Агибаловы очень гордятся.

Сейчас все большое семейство находится на Кипре. Здесь уже несколько лет живет младшая дочь Агибаловых, Рита, с мужем и детьми. Ирина Агибалова пару лет назад купила виллу недалеко от особняка дочери. А сейчас в гости к родителям и сестре приехала из Москвы Ольга Гажиенко с мужем и двумя сыновьями.

В компании трех внуков и внучки, которыми их осчастливили дочери, Ирина Агибалова и ее муж предстали на яхте. Позитивными кадрами в компании подросших Мити, Бэллы, Кирилла и Левушки Ирина Агибалова поделилась в микроблоге.

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