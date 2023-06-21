Рудова в пудровом топике подчеркнула свои манкие округлости: приспустила треники, показав прелести фигуры

На этот раз Рудова решила заснять себя дома. Она предстала в пудровом кроп-топе в стиле корсета и трениках в тон. Актриса обнажила свой мягкий живот. Она подчеркнула свою шаровидную грудь. Блондинка не стала прикрывать свои прелести. Наталья осталась недовольна тем, как ее сфотографировали накануне на красной дорожке.

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