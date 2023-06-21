Рудова в пудровом топике подчеркнула свои манкие округлости: приспустила треники, показав прелести фигуры

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах. Ей довелось поработать с Павлом Прилучным, Дмитрием Нагиевым и другими знаменитостями. В свои 39 лет она держит себя в форме. Примечательно, что актриса не замужем, чем удивляет фанатов. При этом она любит одеваться женственно, чтобы купаться в мужском внимании.
На этот раз Рудова решила заснять себя дома. Она предстала в пудровом кроп-топе в стиле корсета и трениках в тон. Актриса обнажила свой мягкий живот. Она подчеркнула свою шаровидную грудь. Блондинка не стала прикрывать свои прелести. Наталья осталась недовольна тем, как ее сфотографировали накануне на красной дорожке.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что ее формы ни одна камера не испортит.
«Ого, какой наряд», «Вы даже дома выглядите притягательно», «До чего красивая», «Просто богиня», «Ох, люблю такие виды», «Безумно хороша», «И как тут не пустить слюнки», — стали писать подписчики.