Клава Кока в мини-бикини обнажила свои «сочные дыньки»: трусики натянула до треска, красуясь с припущенными шортами

Клава Кока уже больше 5 лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых популярных исполнительниц. Певица регулярно предстает на публике в дерзких образах. Она старается всегда подчеркивать свои достоинства фигуры. Блондинка не скрывает, что хочет выйти замуж. Она каждый раз дразнит парней, щеголяя в смелых нарядах.
На этот раз Клава устроила себе отпуск. Она не стала раскрывать локацию. Однако певица заверила, что улетела подальше от всех. Она в приспущенных шортах сделала горячее фото в уборной. Артистка предпочла продемонстрировать свои прелести в желтом мини-бикини. Кока натянула стринги до треска. Она обнажила упругие полушария груди.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали певицу комплиментами.
«Ну такая манкая», «Прям в самом соку», «До чего шикарная», «Тут слов нет», «Ой, мамасита тут», «Отличные формы», «Когда купальник взяла на вырост», «Трусы зачем так натянула до ушей?», «Хороша», — стали писать в Сети.