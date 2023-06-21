Клава Кока в мини-бикини обнажила свои «сочные дыньки»: трусики натянула до треска, красуясь с припущенными шортами

На этот раз Клава устроила себе отпуск. Она не стала раскрывать локацию. Однако певица заверила, что улетела подальше от всех. Она в приспущенных шортах сделала горячее фото в уборной. Артистка предпочла продемонстрировать свои прелести в желтом мини-бикини. Кока натянула стринги до треска. Она обнажила упругие полушария груди.

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