Изменила цвет и длину волос: Марина Африкантова из «Дома-2» похвасталась новым имиджем — как она выглядит сейчас

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова обожает менять имидж. Правда, не кардинально. Накануне она предупредила поклонников, что намерена обрезать волосы. Но потом передумала и все-таки решила остаться пока длинноволосой дивой. Так что Марина Африкантова сделала обратную стрижке процедуру — наращивание.

Правда, сначала Марина Африкантова локоны перекрасила, придав им голубоватый оттенок. А затем к волосам своей длины нарастила еще несколько сантиметров.

Преображением Марина Африкантова похвасталась в микроблоге, разместив видео, на котором запечатлена со струящимися по плечам волосами.

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