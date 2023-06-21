Сын Юлии Меньшовой сыграл скромную свадьбу со своей возлюбленной: невеста в нежном платье в пол очаровала народ

Юлия Меньшова всегда с теплотой говорит о своей семье. Она делится трогательными рассказами о своей маме Вере Алентовой, а также отце Владимире Меньшове, который умер в 2021 году. Сама телеведущая построила крепкий брак с Игорем Гординым. Они вырастили сына Андрея и дочку Таисию. Накануне старший наследник пары сыграл свадьбу.
В одном из столичных ЗАГСов Андрей сочетался браком со своей возлюбленной Марией Кукушкиной. Они отказались от пышного торжества. Сын Меньшовой в брюках и рубашке появился на публике. Его избранница была в нежном платье в пол со шлейфом и воздушными рукавами. Мария отказалась от фаты и диадемы, просто распустив волосы.
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Андрей Гордин и Мария Кукушкина. Фото: соцсети звезды
На свадьбе погуляла не только Меньшова, которая с гордостью объявила о том, что стала свекровью. Алентова тоже нарядилась для такого события. Она была в платье в горох и шляпке. В 81 год артистка поразила своим свежим и цветущим видом. А вот в соцсетях все были восхищены молодой невестой. Многие отметили, что давно не видели такой чистой красоты.
Юлия Меньшова и Вера Алентова. Фото: соцсети