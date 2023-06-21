Сын Юлии Меньшовой сыграл скромную свадьбу со своей возлюбленной: невеста в нежном платье в пол очаровала народ

В одном из столичных ЗАГСов Андрей сочетался браком со своей возлюбленной Марией Кукушкиной. Они отказались от пышного торжества. Сын Меньшовой в брюках и рубашке появился на публике. Его избранница была в нежном платье в пол со шлейфом и воздушными рукавами. Мария отказалась от фаты и диадемы, просто распустив волосы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».