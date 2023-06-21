Звезду «Грозовых ворот» Никиту Зверева без сознания увезли на скорой после спектакля

49-летний актер, звезда фильмов «Бой с тенью» и «Грозовые ворота» Никита Зверев был экстренно госпитализирован после отыгранного спектакля в Московском театре комедии.
Никита Зверев пошел в магазин, где почувствовал себя плохо. Артист потерял сознание и бился в судорогах. Очевидцы тут же вызвали бригаду врачей.
Медики доставили Никиту Зверева в клинику, где ему поставили предварительный диагноз: переутомление.
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Уточняется, что, придя в себя, Никита Зверев частично потерял память. Так, он не мог вспомнить, что в этот день выходил на сцену в спектакле.
Сейчас стабилизацией состояния Никиты Зверева занимаются врачи одной из московских клиник.
По материалам телеграм-канала Mash