Пелагея в тугих лосинах блеснула точеной фигурой: повисла вверх тормашками, продемонстрировав свои прелести

Пелагея много лет выступает на сцене. Она регулярно гастролирует со своей группой. Блондинка считается одной из лучших исполнительниц народных песен и романсов. Многие также ее знаю как наставницу в шоу «Голос». Артистка успевает не только строить карьеру, но и растить дочку Таисию. После развода с Иваном Телегиным она не делится подробностями из личной жизни.
Недавно Пелагея отдохнула в оздоровительном центре. Она решила позаниматься йогой в гамаках. Певица в тугих лосинах и кроп-топе делала различные ассаны. Она даже позировала вверх тормашками, повиснув на полотне. Артистка продемонстрировала изящны изгибы фигуры. Она похвасталась спортивными формами и растяжкой. При этом звезда была без макияжа.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Пелагея. Многие осыпали ее комплиментами.
«В такой шикарной форме Поля», «В прекрасной форме», «Ого, какая фигура», «У вас отлично получается», «Просто бесподобно», «Шикарная у вас растяжка», «Какая милая без макияжа», «Всегда настоящая», — стали писать подписчики.