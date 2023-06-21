Пелагея в тугих лосинах блеснула точеной фигурой: повисла вверх тормашками, продемонстрировав свои прелести

Недавно Пелагея отдохнула в оздоровительном центре. Она решила позаниматься йогой в гамаках. Певица в тугих лосинах и кроп-топе делала различные ассаны. Она даже позировала вверх тормашками, повиснув на полотне. Артистка продемонстрировала изящны изгибы фигуры. Она похвасталась спортивными формами и растяжкой. При этом звезда была без макияжа.

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