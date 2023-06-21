Барановская — о громком разрыве с Аршавиным: что она поставила на первое место

От футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская родила троих детей: сыновей Артема и Арсения, а также дочку Яну. Говоря о громком разрыве с экс-мужем, звезда ТВ не стала скрывать, что больше всего ее заботила судьба их общих детей. Барановская поставила себе определенную цель: сделать так, чтобы сохранить тот уровень жизни, к которому привыкли ее дети. И это у нее получилось.

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«Никогда не действую вопреки. После развода у меня даже мысли такой не было, чтобы что-то кому-то доказать, да и мне просто было некогда этого делать. Мне тогда нужно было думать об одном: чтобы мои дети, которые привыкли жить определенным образом, так же и жили дальше», — отметила Барановская.

По материалам vm.ru