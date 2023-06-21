Саша Савельева показала Кирилла Сафонова с подросшим сыном на руках: два стиляги

«Любимый! Хоть ты и говоришь, что сегодня просто день рождения, такой же, как и все дни. Тогда буду говорить о всех твоих качествах, как и каждый день, — ты единственный! Ты тот, кто умеет любить, заботиться, прощать, принимать! Твоя доброта не знает границ. Твоя честность обезоруживает. Твоя интуиция поражает.

Ты невероятно сильный человек. Ты умеешь работать с такой самоотдачей, что позавидует самый отъявленный трудоголик. Ты умеешь создавать что-то невероятно интересное, ты умеешь собирать вокруг себя таких же честных и талантливых людей и делать с ними потрясающие вещи. Твое внимание к деталям не оставляет никого равнодушным.

Я хочу пожелать тебе внутреннего спокойствия и устойчивости. Пусть все твои самые смелые проекты претворяются в жизнь! Ты этого достоин! Я люблю и верю в тебя всегда!» — написала Савельева.