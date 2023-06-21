Как сложилась жизнь Ирины Линдт после смерти Валерия Золотухина: их сыну Ивану 18 лет

Одной из любимых женщин Валерия Золотухина на склоне лет стала красавица-актриса Ирина Линдт. Она не только стала музой актера, но и родила ему внебрачного сына Ивана. Юноша как две капли воды похож на своего именитого отца. Даже ДНК-тест проводить не надо: поразительное сходство подмечают все без исключения.

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Сама Ирина Линдт нечасто говорит о покойном артисте. Она считает, близкие люди никуда не уходят, смерть это только физическое проявление. О своем любимом актриса не забыла. Валерий Сергеевич часто снится Ирине.

Золотухина нет уже 10 лет. Однако память о нем Линдт до сих пор хранит в своем сердце. В студии Андрея Малахова появился и сын актрисы Иван, который пошел по стопам отца. Если говорить о матери юноши, то после смерти Золотухина она полностью сконцентрировалась на сыне.

«Я никого не впустила в свою жизнь. Мне не встретился кто-то на пути, кого бы я полюбила», — добавила Линдт.

По материалам шоу «Малахов» телеканала «Россия 1»