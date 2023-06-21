«Викусь, я говорил это не со злости»: Андрей Чуев из «Дома-2» вымаливает прощение у жены накануне развода

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев отчаянно пытается спасти свой второй брак с молодой женой Викторией.
В микроблоге Андрей Чуев опубликовал пост, в котором публично попросил прощения у супруги и матери своего сына Саши. Андрей Чуев надеется, что Виктория простит его за попытки сделать из нее сильную женщину.
Андрей Чуев поделился снимками, на которых его жена Вика выглядит счастливой. Он пообещал, что будет делать все для того, чтобы она и дальше чувствовала себя такой.
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«Я все время делал не то. И когда ты говорила, что тебе необходима эмоциональная поддержка, я говорил: «Будь сильной, она тебе не нужна». Викусь, я говорил это не со злости и безразличия, я говорил, будучи уверенным, что тебя это должно сделать сильнее, как в свое время — меня, абсолютно не обратив внимание на то, что ты меня об этом не просила. В тот момент ты не хотела стать сильной, ты хотела почувствовать себя слабой и укрыться за сильной спиной… Я обязан все исправить! На этих фото у тебя счастливые глаза, я верну их тебе», — обратился к жене Андрей Чуев.
Напомним, на днях жена Андрея Чуева заявила, что они разводятся. Чуев же делает попытки не допустить развода. Подписчики же подозревают, что пара таким образом просто привлекает к себе внимание пользователей Сети, поскольку перестала быть интересной, рассказывая просто о своей жизни.
В развод Андрея Чуева с женой Викторией особо никто не верит.