«Викусь, я говорил это не со злости»: Андрей Чуев из «Дома-2» вымаливает прощение у жены накануне развода

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев отчаянно пытается спасти свой второй брак с молодой женой Викторией.

В микроблоге Андрей Чуев опубликовал пост, в котором публично попросил прощения у супруги и матери своего сына Саши. Андрей Чуев надеется, что Виктория простит его за попытки сделать из нее сильную женщину.

Андрей Чуев поделился снимками, на которых его жена Вика выглядит счастливой. Он пообещал, что будет делать все для того, чтобы она и дальше чувствовала себя такой.

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