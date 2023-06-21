45-летняя Оксана Федорова в платье-футляре с геометрическим принтом испортила фигуру: плечи шире бедер

На этот раз на публике отметились Люся Чеботина, Регина Тодоренко, Ассоль и другие известные персоны. Федорова предстала на публике в платье-футляре с геометрическим принтом и фиолетовом жакете. Она сделала акцент на стройных ногах. Однако наряд наряд оказался неудачным, так как создал перевернутый треугольник — плечи казались шире бедер. Многие даже заподозрили, что Оксана поправилась.

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