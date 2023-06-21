45-летняя Оксана Федорова в платье-футляре с геометрическим принтом испортила фигуру: плечи шире бедер

Оксана Федорова уже давно стала известной персоной. В свое время она победила на конкурсе «Мисс Вселенная». И даже 20 лет спустя многие ее считают первой красавицей. Она успела стать женой и мамой двоих детей. При этом ей удавалось держать себя в форме. Уже несколько лет она является главным редактором журнала Moda Topical. И 21 июня звезда собрала именитых гостей на мероприятие, чтобы объявить номинантов премии «Мама Года 2023»
На этот раз на публике отметились Люся Чеботина, Регина Тодоренко, Ассоль и другие известные персоны. Федорова предстала на публике в платье-футляре с геометрическим принтом и фиолетовом жакете. Она сделала акцент на стройных ногах. Однако наряд наряд оказался неудачным, так как создал перевернутый треугольник — плечи казались шире бедер. Многие даже заподозрили, что Оксана поправилась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Оксана Федорова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Поклонники отметили, что она в 45 лет обладает невероятной притягательностью, а также моложавым видом. Звезда в этот день была в центре внимания и весь вечер общалась со звездными гостями.
Напомним, что Федорова счастлива в браке с Андреем Бородиным. Она не только часто ведет светские рауты, но и поет на сцене.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды