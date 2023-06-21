Как выглядит дочь Владимира Соловьева - она актриса

Звезда канала «Россия» Владимир Соловьев был трижды женат и имеет восемь детей. Практически все они уже взрослые, имеют свои профессии и работу.

От второго брака у Соловьева есть дочь Екатерина, которая решила стать артисткой. Девушка родилась в 1991 году в США, но сейчас живет в Москве.

Она окончила Театральное училище имени Щукина и даже попробовала сняться в фильме «На одном дыхании». Соловьева также стала участницей шоу «Полиглот. Итальянский за 16 часов!» на канале «Культура».