Уехали в Дубай навсегда? Курбан Омаров и его девушка сделали заявление о жизни в чужой стране

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров довольно прозрачно намекнул в микроблоге, что вместе со своей возлюбленной Валерией остаются жить в Дубае.
ПМЖ это или нет, непонятно, но очевидно, что пара решила провести в Дубае значительное количество времени.
Девушка Курбана Омарова уже даже нашла в Дубае работу. Более того, у нее состоялся первый рабочий день. Курбана Омарова распирает от гордости. Успехами Валерии, сумевшей очень быстро найти работу в чужой стране, он похвастался в микроблоге.
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«Сегодня для меня непростой день — моя девушка, великолепная косметолог, отправилась на свою первую работу в Дубае. Да, вы не ошиблись, она покинула своего верного и любящего ее мужчину на целый день. Косметология для нее как коту сметана. При всем моем уважении к этому искусству пришлось признать, что я стал ее вторым любимым. После косметологии. И знаете что? Я просто горд за нее! Вот так, взяла и нашла работу в новой стране», — написал Курбан Омаров.