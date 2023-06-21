Уехали в Дубай навсегда? Курбан Омаров и его девушка сделали заявление о жизни в чужой стране

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров довольно прозрачно намекнул в микроблоге, что вместе со своей возлюбленной Валерией остаются жить в Дубае.

ПМЖ это или нет, непонятно, но очевидно, что пара решила провести в Дубае значительное количество времени.

Девушка Курбана Омарова уже даже нашла в Дубае работу. Более того, у нее состоялся первый рабочий день. Курбана Омарова распирает от гордости. Успехами Валерии, сумевшей очень быстро найти работу в чужой стране, он похвастался в микроблоге.

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