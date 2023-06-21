«Этой женщине 81 год?»: Вера Алентова в струящемся платье в пол и шляпке отметилась на свадьбе у своего внука

Юлия Меньшова уже давно стала известной телеведущей. Она так же играет в театре, как и ее мама Вера Алентова. Актриса всегда восхищалась отношениями, которые были у ее родительницы и Владимира Меньшова. Сама звезда тоже может похвастаться крепкой семьей с Игорем Гординым. Они вырастили сына Андрея и дочку Таисию. 20 июня старший наследник супругов сыграл свадьбу.
25-летний Андрей Гордин и его избранница узаконили отношения после 4 лет совместной жизни. Избранницей наследника известного в России семейства стала актриса Мария Кукушкина. Она предстала в очень нежном белом платье в пол с воздушными рукавами. Невеста отказалась от роскошных аксессуаров, просто распустив волосы. Жених был в брюках и рубашке, тоже выбрав расслабленный стиль.
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Андрей Гордин и Мария Кукушкина. Фото: соцсети
Меньшова тоже погуляла на свадьбе. В ЗАГСе были только самые близкие. Особенно всех удивила Вера Алентова, которая облачилась в черное платье в горошек. Элегантный наряд подчеркнул ее стройность. Она также надела шляпку и двухцветные туфли.
«Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем — это факт. И у нее сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь — свекровь. Так-то», — написала Юлия.
Юлия Меньшова и Вера Алентова. Фото: соцсети звезды