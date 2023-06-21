«Этой женщине 81 год?»: Вера Алентова в струящемся платье в пол и шляпке отметилась на свадьбе у своего внука

25-летний Андрей Гордин и его избранница узаконили отношения после 4 лет совместной жизни. Избранницей наследника известного в России семейства стала актриса Мария Кукушкина. Она предстала в очень нежном белом платье в пол с воздушными рукавами. Невеста отказалась от роскошных аксессуаров, просто распустив волосы. Жених был в брюках и рубашке, тоже выбрав расслабленный стиль.

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