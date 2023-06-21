Мама Люси Чеботиной сделала заявление об избраннике дочери

Мама Люси Чеботиной Анна стала гостьей на премии «Мама года – 2023». В разговоре с Teleprogramma.pro женщина призналась, что очень переживает за дочку и хочет, чтобы она была счастлива.

— А какого молодого человека вы хотите видеть рядом с ней? — спросили мы.

— Мне без разницы, нет определенного типажа. Главное, чтобы он нравится ей. Неважно, из какой сферы он будет, — заявила Чеботина-старшая.

Анна также заявила, что в последнее время на Люсю сыплется много критики и хейта. Женщине обидно, что многое переворачивается и привирается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».