Стриженова выдала замуж свою младшую дочку Александру: молодая невеста в пышном белом платье и фате (фото)

Екатерина Стриженова уже много лет ведет передачи на телевидении. Она стала известной персоной в России. Многие зрители видят ее в передачах «Доброе утро» и «Время покажет». Уже давно она счастлива в браке с Александром Стриженовым. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. А теперь супруги выдали замуж младшую дочку Александру.
22-летняя невеста облачилась в пышное атласное платье со шлейфом. Наряд сшила ее тете Виктория Андреянова. Образ дополняли украшения в виде венка в волосах и фата. Букет был сделан из белых пионов. Избранником Саши стал Антон Чуреков, с которым она встречалась со школы. Он был в синем костюме с галстуком. Пара расписалась в ЗАГСе Барвихи. Стриженова в платье в пол с широкими рукавами помогала дочке собраться в торжественный день.
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Саша Стриженова и Антон Чуреков. Фото: соцсети звезды
«День рождения нашей семьи! - Антон и Александра Чурековы» – написала невеста.
«Когда ты отпускаешь младшую дочь», – отметила Стриженова.
Поклонники восхитились элегантной свадьбой. Многие отметили, что Саша очень похожа на мать. «Какая красота!», «Какое элегантное платье и прическа! Так все утонченно!», «Какие милые, добрые, трогательные моменты в жизни», «Какая нежность и чистота в образе. Любви безусловной доченьке!» — стали писать подписчики.
Екатерина Стриженова с дочкой Александрой. Фото: соцсети звезды
Саша Стриженова и Антон Чуреков. Фото: соцсети звезды
Напомним, что у телеведущей есть старшая дочка Анастасия, которая вышла замуж финансиста Петра Геннадьевича Грищенко. Они живет в США, но часто приезжают в Россию. У пары растет сын Петр, которому пять лет.