Стриженова выдала замуж свою младшую дочку Александру: молодая невеста в пышном белом платье и фате (фото)

22-летняя невеста облачилась в пышное атласное платье со шлейфом. Наряд сшила ее тете Виктория Андреянова. Образ дополняли украшения в виде венка в волосах и фата. Букет был сделан из белых пионов. Избранником Саши стал Антон Чуреков, с которым она встречалась со школы. Он был в синем костюме с галстуком. Пара расписалась в ЗАГСе Барвихи. Стриженова в платье в пол с широкими рукавами помогала дочке собраться в торжественный день.

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